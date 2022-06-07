Юношеская сборная Украины сыграла решающий матч с Нидерландами в элит-раунде отбора на чемпионат Европы-2022 U-19. Счет и обзор встречи читайте на "Футбол 24".

Отбор на Евро-2022 U-19. Элит-раунд, группа 6

3 тур

Украина U-19 – Нидерланды – 2:1

Голы: Козик, 55, Попов, 90 – Поку, 15

Удаление: Рофс, 47

После двух туров подопечные Владимира Езерского возглавляли турнирную таблицу, имея 4 очка – победа над Норвегией и ничья с Сербией.

Столько же баллов было и у Сербии, которая в параллельном поединке противостояла Норвегии. Для путевки на Евро-2022 U-19 требовалось занять первое место, на которое претендовали все 4 команды. При определенных условиях Украину устраивала и ничья, но тогда нужно было оглядываться на результат параллельного матча. С другой стороны, даже потенциальная победа могла оставить "сине-желтых" за бортом турнира. Словом, интрига в квартете зашкаливала.

Украинцы пропустили быстрый гол – уже на 15-й минуте Поку поразил ворота Пузанкова. Этот мяч стал единственным до перерыва, а уже на старте второй половины Нидерланды остались в меньшинстве. Подопечные Езерского сумели отыграться усилиями Козика, но в параллельном матче Сербия на тот момент выигрывала 3:0. Это означало, что украинцам нужно было забивать трижды.

Норвежцы подарили нам надежду, забив дважды балканцам. На 90-й минуте Попов забил в ворота Нидерландов и принес Украине волевую победу! К сожалению, по дополнительным показателям, а именно благодаря большему количеству желтых карточек, мы заняли второе место...

На чемпионат Европы едет Сербия, выигравшая группу, набрав 7 очков. Столько же у Украины. Разница голов тоже одинакова – 6:4. Но на Евро едем не мы. Большее количество желтых стало роковым – 13 проти 10.

Соперниками балканцев в финальном турнире станут Англия, Израиль и Австрия. Евро-2022 U-19 продлится с 18 июня по 1 июля в Словакии. По две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал. Пять лучших команд турнира получат путевки на ЧМ-2023 (U-20) в Индонезии.

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