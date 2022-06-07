Похоже сага с переходом Михаила Мудрика в немецкую Бундеслигу подходит к концу.

Полузащитник Шахтера Михаил Мудрик скоро станет игроком леверкузенского Байера, сообщает Kicker.

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По информации источника, "фармацевты" и "горняки" достигли принципиальной договоренности по трансферу футболиста. Теперь осталось перенести все на бумагу и скрепить подписями. Детали самого соглашения пока не сообщаются.

Напомним, немецкий клуб уже давно согласовал условия сотрудничества с 21-летним украинцем – ему предложили контракт до 2027 года, а Шахтеру – компенсацию в размере 20 млн евро.

К слову, соглашение Мудрика с Шахтером рассчитано до конца 2026 года. В сезоне 2021/22 Михаил сыграл 19 матчей, забил 2 гола и отдал 9 ассистам. Transfermarkt оценивает украинца в 9 млн евро.

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