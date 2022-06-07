Главный тренер "канониров" Микель Артета пообещал украинцу, что тот будет играть на привычной позиции в центре полузащиты, если выберет северный Лондон, сообщает Mirror.

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Испанский специалист хорошо знает возможности Зинченко по общей работе в Ман Сити. В последнее время Александра начали сватать и в Вест Хэм, где потенциальная роль выглядит не так привлекательно. Украинца видят конкурентом левому защитнику Аарону Крессвеллу, а регулярно играть в центре вряд ли удастся. Артета хочет использовать свой козырь, чтобы перетащить игрока Ман Сити на Эмирейтс.

В минувшем сезоне Зинченко сыграл 28 матчей и оформил 5 ассистов. Его контракт с "горожанами" действует до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает украинца в 25 млн евро.

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