Сборные Италии и Венгрии (2:1) сошлись во втором туре Лиги наций 2022/23. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

В первом туре венгры сенсационно обыграли Англию, а подопечные Роберто Манчини дома поделили очки с Германией. Соответственно, к поединку в Чезене Венгрия подходила сенсационным лидером третьей группы Лиги А, но действующим чемпионам Европы требовалась реабилитация после разгрома от Аргентины в Финалиссиме-2022.

В первом тайме обе команды имели возможность отличиться. И Дибуш, и Доннарумма были вынуждены вступать в игру. Нули на табло держались до 30-й минуты – шедевр удался Николо Барелле. Полузащитник Интера после паса Леонардо Спинаццолы классно пробил в дальнюю девятку. Дибуш задел мяч, но отбить не сумел.

"Скуадра Адзурра" продолжила доминировать и перед свистком на перерыв забила снова. Все сделал Политано, который обыграл соперника и с острого угла покатил в центр штрафного на Пеллегрини. Лоренцо пробил мимо кипера – 2:0.

После перерыва итальянцы отличились в третий раз – правда, в свои ворота. Джанлука Манчини срезал мяч в свои ворота после прострела с фланга. Этот гол добавил уверенности венграм – команда Марко Росси активно пошла вперед и могла сравнять, но Доннарумма был на месте.

На последние минуты игры Манчини бросил в бой дебютанта Алессио Дзербина из Фрозиноне. Сразу после этого Белотти мог снимать все вопросы, однако пробил во вратаря. В итоге, счет 2:1 стал окончательным. Италия набрала 4 очка и вместе с Германией возглавляет группу. Венгрия набрала 3 очка в двух турах, Англия с нулем.