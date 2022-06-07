Второй дивизион, группа 3

Финляндия – Черногория – 2:0

Голы: Похьянпало, 31, 38

Босния и Герцеговина – Румыния – начало в 21:45

Третий дивизион, группа 1

Литва – Турция – начало в 21:45

Фарерские острова – Люксембург – начало в 21:45

Программу игрового дня 7 июня открывало противостояние финнов с черногорцами, которые неожиданно после первого тура возглавили квартет. Суоми с первых минут захватили инициативу и до перерыва вели со счетом 2:0.

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Дубль за семь минут до своего актива записал нападающий Йоэль Похьянпало. Черногория пыталась хоть как-то отыграться, но попытки были тщетными. Финальный свисток зафиксировал первую в этом розыгрыше ЛН победу Финляндии.