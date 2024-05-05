Челси разгромил Вест Хэм (5:0) в 36 туре чемпионата Англии. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Команда Маурисио Почеттино без проблем разобралась с "молотобойцами", забив пять голов и сумев не пропустить. Михаил Мудрик вышел в стартовом составе, но забить ему не удалось.

Челси смял Вест Хэм и обошел МЮ – Мудрик отдал передасист, создал пачку моментов, хет-трик перекладины, шоу Джексона

Очередной мяч в свой актив записал Коул Палмер. Он стал лишь третьим игроком в истории АПЛ, которому удалось достичь 30+ голевых действий за один сезон в возрасте до 21 года (21 гол, 9 ассистов), после Робби Фаулера (94/95 и 95/96) и Криса Саттона (93/94).

Напомним, Челси находится сейчас на седьмом месте с 54 баллами. Вест Хэм расположился на девятой строчке с 49 очками.