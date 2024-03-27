"Сине-желтые" улучшат свои позиции в рейтинге ФИФА благодаря двум подряд победам в плей-офф отбора к Евро-2024.

Победы над Боснией и Герцеговиной и Исландией позволят Украине подняться с 24-го на 22-е место в рейтинге ФИФА, сообщает MisterChip.

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"Сине-желтые" таким образом опередят Южную Корею и Австралию. Официально рейтинг еще не обновлялся – это должно состояться 4-го апреля. Следует отметить, что один из будущих соперников Украины на Евро-2024, Бельгия, замыкает тройку лидеров. Румыния и Словакия будут занимать 46-е и 48-е места соответственно.

Напомним, сборная Украины квалифицировалась на Евро-2024 и попала в группу E с Бельгией, Словакией и Румынией. Для этого пришлось обыграть Боснию в полуфинале плей-офф отбора (2:1) и Исландию (2:1).

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