Защитник Черноморца Владимир Салюк якобы заинтересовал клуб из Швеции, на что отреагировали в одесском клубе.

Шведский Хаммарбю сделал предложение по трансферу Владимира Салюка, сообщает Эндрю Тодос в своем Telegram-канале. Черноморцу предложили 600 тысяч долларов, но одесситы хотят получить больше. Интересно, что трансферное окно в Швеции закрывается сегодня, поэтому закрыть согласие необходимо за несколько часов.

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Генеральный директор Черноморца Анатолий Мисюра, в свою очередь, резко прокомментировал такую информацию. "Не хочу хамить, но, знаете, отвечу так – на заборе тоже написано х*й. Потрогаешь, а оно не соответствует действительности: или бетон, или дерево, иногда металл. Не знаю, где вы такую х*рню прочитали. Никаких запросов по Салюку? Нет!" – приводит слова Мисюры Украинский футбол.

Отметим, что Владимир провел 20 матчей за Черноморец в этом сезоне, однако результативными действиями не отличался. Transfermarkt оценивает 21-летнего Салюка в 700 тысяч евро.

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