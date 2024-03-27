Вратарь Бенфики Анатолий Трубин попал в символическую сборную лучших игроков чемпионата Португалии на данный момент по версии WhoScored.

Трубин оценил шансы на чемпионство с Бенфикой, сравнив Примейра-лигу и УПЛ

22-летний кипер после 26-ти сыгранных туров получил за свою игру 7 баллов. Интересно, что эта оценка стала самой низкой среди всей одиннадцатки. Кроме Анатолия, в топ избранных попали еще шесть его одноклубников.

Напомним, Трубин в текущем сезоне провел за "орлов" 39 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 37 голов (еще в 15 поединках отстоял на ноль).

К слову, сейчас Бенфика отстает от Спортинга лишь на 1 очко, однако у "львов" есть игра в запасе.

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