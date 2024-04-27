Минай на своем поле принимал Черноморец. Перед закарпатцами продолжало стоять сверхсложное задание– сохранение прописки в УПЛ. И, несмотря на последнюю строчку, шансы у команды Желько Любеновича оставались. Надо только одержать как можно больше побед в последних 5 поединках. Черноморец в свою очередь упустил шансы на еврокубки и, фактически, обеспечил себе следующий сезон в элите, но два поражения в последних матчах заставляла одесситов не медлить с набиранием очков.

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Минай с первых минут бросился атаковать соперника и уже на 6-й минуте вышел вперед: Устименко в падении не смог точно замкнуть прострельную передачу в штрафную, но Кораблин был первым на добивании.

Бадибанга в ответ стрелял из-за пределов штрафной – мимо стойки. Через мгновение Кораблин обыграл Огирю и опасно пробил выше ворот. Вакула обводным ударом пытался попасть в угол ворот Черноморца., Варакута отбил перед собой, но Ременяк головой пробил в штангу.

"Моряки" на время перехватили инициативу, но на завершающей стадии ничего не клеилось. На 20-й минуте у Штогрина был шанс сравнять, но Кемкин потянул удар из-под перекладины. В середине тайма Устименко в контратаке едва не поразил девятку ворот Черноморца.

В перерыве Григорчук, еще с 12-й минуты готовящийся проводить замены, выпустил Авагимяна и Бойчука. И Черноморец едва не пропустил во второй раз: Устименко закручивал в дальний угол, но сфера прошла вплотную со стойкой. Впоследствии Путря стрелял издалека и мяч рикошетом от Семотюка едва не залетел в ворота закарпатцев.

На 63-й минуте Минай удвоил свое преимущество: Дмитрук навесил с правого фланга на Ременяка, тот выиграл верховую борьбу у защитника и вторым касанием перекинул мяч через голкипера. Через 2 минуты Брагару мощным ударом встряхнул перекладину.

Минай качественно играл в защите и практически не позволял сопернику создавать моменты. Можно вспомнить разве что штрафной за 10 минут до завершения матча – Авагимян перекинул сферу через стенку, но попал в угол, где уже расположился Кемкин.

Победа принесла Минаю 19 очков и позволила обойти Металлист 1925 года – закарпатцы теперь пятнадцатые. Черноморец с 29 пунктами девятый.

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