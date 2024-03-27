В победе сборной Украины недооценивают роль Георгия Судакова, который отдавал классные передачи на партнеров (в частности, именно он отдал 2 ассиста). Такая игра хавбека стала приятным бонусом для Шахтера, который будет иметь еще один аргумент, чтобы сбить больше денег за трансфер Судакова.

Стоит отметить и игру Мудрика, который классно проявил себя и против Исландии, и до этого с Боснией. Гол, забитый из центральной зоны, далеко не единственное классное действие от Михаила. Вингер нагнетал ситуацию у ворот соперника, постоянно прессингуя.

В этом и заслуга Сергея Реброва, работу которого с Мудриком можно сравнить с сотрудничеством Анчелотти и Винисиуса. Наставник не ограничивает Михаила, не привязывая его к жестким установкам. Об этом, а также выступление Забарного, Лунина и других игроков сборной Украины смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".

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