"Если говорить об украинских клубах, то больше всего выходу сборной Украины на Евро-2024 радуется Шахтер. Он уже начал потирать руки в ожидании этого чемпионата Европы, потому что план по повышению ценника на Судакова работает.

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Из того что я знаю, сейчас реально Англия включилась с точки зрения интереса. А там где Англия – там бабосы, это не Серия А, не Италия. Об Арсенале пишут, читаю в интернете, – этого не знаю, не буду говорить. А вот Ливерпуль ведет Судакова очень серьезно, очень тщательно. Скауты ездят, смотрят его вживую, могу подтвердить на сто процентов. Именно из-за таких игр Жора будет приковывать к себе еще больше внимания. Точнее из-за игр теперь уже на чемпионате Европы", – поделился Вацко в программе Вацко On Air.

Заметим, что Судаков классно проявил себя в решающем поединке за путевку на Евро-2024, отметившись двумя ассистами в игре против Исландии (2:1). В составе Шахтера Георгий провел 24 матча, в которых отметился 5 голами и 2 результативными передачами.

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