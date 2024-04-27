ЛНЗ в рамках 26-го тура чемпионата Украины будет принимать Шахтер. Стартовые составы и ссылку на онлайн-трансляцию игры ищите в этой новости на "Футбол 24".

Поединок между ЛНЗ и Шахтером стартует в 15.30 на стадионе Черкассы-Арена. "Горняки" остаются единоличным лидером УПЛ– подопечные Марино Пушича еще не теряли очков в весенней части чемпионата.

ЛНЗ – Шахтер: анонс матча УПЛ

ЛНЗ также набрал неплохой ход, обеспечив себе сохранение прописки в УПЛ. Однако до еврокубков уже не дотянуться.

Где смотреть ЛНЗ – Шахтер? Поединок в прямом эфире будет транслировать канал УПЛ-ТВ – он доступен у большинства операторов и на многих ОТТ-платформах (например, Киевстар ТВ ). Наблюдать за всеми событиями вокруг поединка можно также на "Футбол 24". Студии до матчу и после него смотрите по ссылкам.