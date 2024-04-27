В нынешнем сезоне фаны начали регулярно критиковать украинца. Могло даже показаться, что Зинченко уже проигрывает конкуренцию Томиясу и Квиору, но цифры демонстрируют совсем другое.

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Александр входит в топ-10 игроков Арсенала по проценту игрового времени в матчах АПЛ. Зинченко расположился внизу этого списка, но следует понимать, никто из тех, кто выше, не получал серьезных травм. Отдельно следует отметить Уильяма Салиба, не пропустившего ни минуты.

До слова, вже 28 квітня Арсенал зіграє на полі Тоттенхема. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: успіх "канонірів" оцінюють коефіцієнтом 1,75, а "шпор" – 4,61. Нічия – 4,1. Матч очікується результативним. На стандартний тотал більше (2,5) букмекер GGBET пропонує поставити за 1,52, а на відповідний тотал менше – за 2,63.

В нынешнем сезоне АПЛ Зинченко уже успел сыграть 26 матчей, в которых он забил 1 гол и отдал две голевые передачи. Украинец уже повторил показатели результативности, которые имел в прошлом году. В прошлом сезоне он сыграл 27 матчей в чемпионате.

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К слову, после 34 туров Арсенал занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, на одно очко опережая Манчестер Сити. Правда, у команды Пепа Гвардиолы есть один матч в запасе.