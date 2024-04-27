Зинченко остается важным игроком Арсенала – украинец в топе по доверию от Артеты
Защитник Арсенала Александр Зинченко не утратил доверие главного тренера.
В нынешнем сезоне фаны начали регулярно критиковать украинца. Могло даже показаться, что Зинченко уже проигрывает конкуренцию Томиясу и Квиору, но цифры демонстрируют совсем другое.
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Александр входит в топ-10 игроков Арсенала по проценту игрового времени в матчах АПЛ. Зинченко расположился внизу этого списка, но следует понимать, никто из тех, кто выше, не получал серьезных травм. Отдельно следует отметить Уильяма Салиба, не пропустившего ни минуты.
В нынешнем сезоне АПЛ Зинченко уже успел сыграть 26 матчей, в которых он забил 1 гол и отдал две голевые передачи. Украинец уже повторил показатели результативности, которые имел в прошлом году. В прошлом сезоне он сыграл 27 матчей в чемпионате.
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К слову, после 34 туров Арсенал занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, на одно очко опережая Манчестер Сити. Правда, у команды Пепа Гвардиолы есть один матч в запасе.