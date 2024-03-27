Все желающие уже могут приобрести пропуска на поединки "сине-желтых" на чемпионате Европы в Германии.

В среду, 27 марта, стартовала продажа билетов для болельщиков сборной Украины на матчи Евро-2024, сообщает официальный сайт УАФ.

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Пропуска будут доступны для реализации до 8 апреля 2024 года. Чтобы приобрести билет, надо зарегистрироваться на портале УЕФА по ссылке и указать, что болеете за сборную Украины. Все билеты в электронном виде будут доступны в приложении УЕФА, ссылка на который будет отправлена на электронный адрес, указанный при регистрации. Активировать билет (ввести данные болельщика) после его приобретения необходимо не позднее чем за 3 часа до начала матча.

Напомним, сборная Украины на Евро-2024 сыграет в группе Е, где ее соперниками будут Бельгия, Румыния и Словакия.

Календарь матчей сборной Украины выглядит следующим образом:

17 июня – Румыния – Украина (Мюнхен, 16:00)

21 июня – Словакия – Украина (Дюссельдорф, 16:00)

26 июня – Украина – Бельгия (Штутгарт, 19:00)

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