"Украина продемонстрировала вдохновенное возвращение во втором тайме во Вроцлаве и, преодолев отставание в счете, как и в прошлый четверг в Боснии и Герцеговине, обыграла Исландию и заняла место в группе E.

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Потрясающий гол, забитый Альбертом Гудмундссоном в конце первого часа игры, позволил гостям контролировать ситуацию до перерыва после того, как удар Романа Яремчука был отменен из-за офсайда. Украина не остановилась на достигнутом, и за пять минут до конца встречи Михаил Мудрик оформил победу", – говорится в отчете пресс-службы УЕФА на официальном сайте организации.

Напомним, благодаря победе над исландцами Украина вышла на чемпионат Европы, где в своей группе будет соревноваться со сборными Бельгии, Румынии и Словакии. Европейское первенство пройдет в Германии и продлится с 14 июня по 14 июля 2024 года.

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