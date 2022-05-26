Лига конференций

Рома выиграла первую в истории Лигу конференций, одержав победу над Фейеноордом. Римляне взяли континентальный трофей впервые за 60 лет, а Моуринью стал первым тренером, выигравшим все три еврокубка. Единственный гол во встрече забил Николо Дзаньоло.

Украина

Довбик согласовал трансфер в клуб Серии А – он должен заменить чемпиона Европы. Йовичевич лично "устраивает" Артема в Торино, но есть альтернативы в АПЛ. Шахтер предлагал 35 млн евро за звезду Милана. Маркос Антонио в шаге от перехода в Лацио.

Мир

Юрген Клопп признан лучшим тренером сезона в АПЛ. Златан Ибрагимович лег под нож – неоднозначные результаты операции, вопрос о завершении карьеры открыт. Шедевр Виталий Миколенко признан лучшим голом Эвертона в сезоне. Барселона эффектно перестреляла звезд чемпионата Австралии с экс-динамовцем.