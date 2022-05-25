Не так давно Шахтер мог позволить себе расходы на уровне топ-клубов Европы.

Прошлым летом "горняки" давали Милану 35 млн евро за вингера Рафаэля Леау, утверждает Calciomercato.

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"Россонери" ответили категорическим отказом, что оказалось совершенно верным решением. Леау стал одним из главных кузнецов чемпионства, оформив 11+10 в 34 матчах Серии А. 22-летнего португальца даже признали лучшим игроком сезона в чемпионате Италии.

Теперь на Леау охотятся более статусные клубы – Реал, ПСЖ и т.д. Впрочем, в контракте вингера с Миланом якобы есть клаусула в размере 150 млн евро.

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