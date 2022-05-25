Довбик уже побывал в Турине и согласовал свое соглашение с Торино, сообщает издание Areanapoli.

Довбик даже не рассматривает переезд в Турцию – агент раскрыл 2 желаемых топ-чемпионата

Ускорению в переговорах поспособствовала беременность жены Артема, Юлии. Интересно, что источник сообщает, что контракт Довбика с СК Днепр-1 действует до 2023 года, а не до 2024-го. Добавим, что украинца рассматривают как потенциальную замену чемпиона Европы Андреа Белотти, который, скорее всего, покинет "быков" этим летом.

Отметим, что форвард провел 17 матчей за днепрян в текущем сезоне в УПЛ, у которых отличился 14-ю голами и отдал 5 результативных передач.

Риека – Украина: динамовские звезды должны были остаться, игра одним флангом, дырявая оборона во главе с Бондарем