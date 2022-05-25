"Горняки" в ближайшее время могут попрощаться с одним из своих легионеров.

Бразильский полузащитник Шахтера Маркос Антонио готовится сменить клуб. 21-летний футболист в скором времени прибудет в Рим, где пройдет медосмотр для Лацио, сообщает lazionews24.com.

Мудрик близок к завершению трансфера в Байер, – журналист

Трансфер может быть оформлен в ближайшее время. Ожидается, что "орлы" заплатят "горнякам" за игрока 9 млн евро.

Напомним. Маркос Антонио выступает за Шахтер с февраля 2019 года. В общей сложности за донецкую команду он провел 101 матч, в которых забил 9 голов и отдал 5 результативных передач. Transfermarkt оценивает игрока в 8 млн евро.

Скрипник на роздоріжжі: Шахтар, сенсація з Першої ліги чи ідеальний варіант імені Реброва?