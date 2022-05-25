Швед несколько дней праздновал завоевание Скудетто и сразу после этого оказался в распоряжении медиков. Сегодня в Лионе Ибрагимовичу сделали операцию на левом колене, сообщает официальный сайт Милана.

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Врачи работали над реконструкцией передней крестообразной связки и восстановлением мениска. Результаты неоднозначны. Операция завершилась отлично, но на окончательную реабилитацию понадобится 7-8 месяцев.

Следовательно, вопрос о будущем Златана сейчас открыт. Накануне швед заявил, что был бы не против сыграть еще сезон, но все будет зависеть от состояния здоровья. Если Ибра рискнет вернуться на поле, то это не произойдет раньше января 2023 года. В то же время Милан готов продлить контракт с 40-летним нападающим.

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