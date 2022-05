Товарищеский матч, Сидней

Все звезды А-Лиги – Барселона – 2:3

Голы: Пископо, 47, Траоре, 53 – Дембеле, 34, Траоре, 71, Ансу, 77

В первом тайме каталонцы полностью контролировали игру и создали не менее 3-4 хороших момента, чтобы отличиться. Правда, давняя болячка команды Хави – реализация – снова подвела. Лишь на 34-й минуте Дембеле удалось открыть счет филигранным ударом под дальнюю штангу. Ассистировал французу, который, скорее всего, сменит команду летом, Гави.

А после перерыва Барса неожиданно посыпалась, получив в свои ворота два мяча за 6 минут. В обоих случаях классно проявил себя 23-летний вингер Рено Пископо. Сначала забил сам, а потом не пожалел сферы для Траоре.

