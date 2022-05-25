АПЛ на своем сайте сообщила, что по результатам голосования лучшим тренером чемпионата в этом сезоне стал Юрген Клопп.

Клопп мужественно воспринял поражение в чемпионской гонке – фанаты Ливерпуля на секунду "обманули" немца

Главным аргументом стал рывок его Ливерпуля с января – тогда мерсисайдцы отставали от Манчестер Сити на 14 очков, но в итоге им не хватило двух пунктов, чтобы выбраться на чемпионскую позицию.

Добавим, что "красные" ни разу не проиграли в домашнем поединке в кампании 2021/22, уступив всего дважды. Эта награда стала второй для Клоппа – впервые он получил ее после чемпионства в сезоне 2019/20.

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