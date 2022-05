Финал Лиги конференций между Ромой и Фейенордом стал историческим. Во-первых, это был первый финал нового еврокубка. Во-вторых, роттердамцы могли выиграть евротрофей после 20-летней паузы, а римляне ждали международного триумфа аж 61 год. В-третьих, нидерландский коллектив мог стать первым клубом, которому удалось выиграть все три действующих еврокубка – а Жозе Моуринью мог стать первым таким тренером. Словом, поединок в Тиране имел огромное значение.

Арне Слот выставил на игру свой сильнейший состав. Сеу Жозе ответил аналогично, выпустив в старте Смоллинга и Мхитаряна – их участие в финале было под вопросом. Крис в итоге провёл полный матч, а вот с Генрихом у "волков" не сложилось. Уже на 17 минуте его пришлось заменить.

Henrikh Mkhitaryan only returned to training this week from a hamstring injury.



He was forced out of the Europa Conference final after just 17 minutes pic.twitter.com/sTHYcGKpPX