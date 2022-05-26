Финал Лиги конференций между Ромой и Фейенордом стал историческим. Во-первых, это был первый финал нового еврокубка. Во-вторых, роттердамцы могли выиграть евротрофей после 20-летней паузы, а римляне ждали международного триумфа аж 61 год. В-третьих, нидерландский коллектив мог стать первым клубом, которому удалось выиграть все три действующих еврокубка – а Жозе Моуринью мог стать первым таким тренером. Словом, поединок в Тиране имел огромное значение.

Арне Слот выставил на игру свой сильнейший состав. Сеу Жозе ответил аналогично, выпустив в старте Смоллинга и Мхитаряна – их участие в финале было под вопросом. Крис в итоге провёл полный матч, а вот с Генрихом у "волков" не сложилось. Уже на 17 минуте его пришлось заменить.

Henrikh Mkhitaryan only returned to training this week from a hamstring injury.



He was forced out of the Europa Conference final after just 17 minutes pic.twitter.com/sTHYcGKpPX — B/R Football (@brfootball) May 25, 2022

Нейтральные болельщики молились, чтобы встреча на Эйр Арене была хоть немного интереснее, чем севильский финал Лиги Европы. Команды же наплевали на эти молитвы. Рома сразу же со стартовым свистком отдала инициативу, Фейеноорд владел мячом, но в первые 30 минут на поле не случилось ничего интересного. "Джалоросси" даже не били по воротам, а два выстрела нидерландцев тяжело даже вспомнить – и минимум один из них был заблокирован. Голкиперы, как и фанаты на трибунах, скучали.

Именно в таком режиме подопечные Жозе Моуринью продемонстрировали класс, открыв счёт первым ударом (и первой нормальной атакой). Героем стал Дзаньоло, который принял заброс в штрафную от Манчини, воспользовался ошибкой Траунера и вторым касанием бахнул метров с семи – 1:0!

К сожалению, после этого игра не расрылась. Фейеноорд за следующие 20 минут сумел выжать из себя только дальний выстрел Кёкчу в руки Руи Патрису, а Рома ответила рядом перспективных атак с накрытыми ударами. В конце концов свисток Иштвана Ковача отправил команды отдыхать при минимальном преимуществе "волков" в счёте.

Второй тайм начался без кадровых изменений, а вот в игровом плане всё перевернулось. Роттердамцы пошли вперёд, серьёзно прижав римлян и создав два по-настоящему голевых момента. Так, уже через две минуты после возобновления игры Траунер метров с пяти замкнул прострёл Кекчу, попав в ближнюю штангу, а добивание от Тилля парировал Патрисиу. На 51-й же Эурснес пяткой сбросил мяч под удар Маласии, а тот с линии штрафной бахнул в дальний угол – Патрисиу перевёл сферу в перекладину!

После этого Фейеноорд провёл ряд очень опасных врываний в штрафную, однако подопечным Арне Слота не хватало последнего паса. Тем не менее, роттердамцы контролировали ход встречи, в то время как Рома инертно наблюдала давление соперника. Всё шло к тому, что нидерландцы сравняют счёт.

Нельзя сказать, что "волкам" удалось выровнять ход встречи в середине второго тайма, однако после выхода Спинаццолы и Верету на 67-й минуте у итальянцев появилась хоть какая-то контригра. И даже моменты были! В частности, на 74-й минуте Верерту пробил с отскока после углового, но удар метров с 14-ти парировал Бейло. На 86-й Пеллегрине получил проникающий пас от Верету на левый край штрафной и плотно выстрелил низом, но Бейло снова спас Фейеноорд.

В последствии Рома начала сушить игру. Иштван Ковач компенсировал 5 минут – и на 3-й Линсен мог спасти роттердамцев, влетев в штрафную и получив скидку от Дессера. Впрочем, хавбек в нескольких метрах от ворот не смог попасть по мячу. В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу "джалоросси". Рома завоевала первый в истории кубок Лиги конференций!