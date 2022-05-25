Роскошный удар украинца в матче 36 тура АПЛ против Лестера (2:1) выиграл голосование фанатов Эвертона за лучший гол сезона.

Миколенко угрожают вылетом из АПЛ через кабинеты – конкуренты Эвертона уже подали жалобу

Миколенко идеально поймал высокую подачу Ивоби и выстрелом с лета попал точно в правый нижний угол ворот. Пока этот гол остается для Виталия единственным после зимнего перехода с Динамо. Курьезный эпизод случился во время награждения на тренировке. Миколенко чуть не забыл поблагодарить фанатов, но ассистент тренера Эшли Коул заставил 22-летнего защитника вернуться и сказать несколько слов на камеру.

Награду лучшего молодого игрока Эвертона получил вингер Энтони Гордон, а лучшего игрока сезона – голкипер Джордан Пикфорд.

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