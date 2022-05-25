– Артём действительно вместе со своей женой Юлией и представителем нашей компании ALIK FOOTBALL Management по согласованию с руководством СК Днепр-1 побывал в Турине. Они ознакомились с инфраструктурой Торино, посетили матч с участием этой команды.

Довбик согласовал трансфер в клуб Серии А – он должен заменить чемпиона Европы

– Считать Торино – главным претендентом на Довбика, а трансфер – приближающимся к финишу?

– Можно сказать, что Торино проявляет большой интерес к Артему. Этот клуб действительно хочет видеть на острие атак Довбика. Возглавляющий Торино хорватский специалист Иван Юрич постоянно на контакте со своим земляком Игорем Йовичевичем, главным тренером Днепра-1. Об этом трансфере как свершившемся пока рано говорить, однако могу сказать, что трансфер – на продвинутой стадии. Также не оставляют попыток подписать Артема другие итальянские клубы, а есть еще интерес из английской Премьер-лиги.

– Когда ждать конкретику относительно перехода Довбика?

– Это переговорный процесс, по итогам которого должны достичь договоренности два клуба и лично Артем Довбик. Если все стороны будут удовлетворены, тогда и объявим о состоявшемся трансфере. Могу еще раз подтвердить: Артем Довбик желает играть в одном из топ-чемпионатов Европы. Над этим и работает его команда совместно с СК Днепр-1, – резюмировал Люндовский в комментарии Sport Arena.

Скрипник на роздоріжжі: Шахтар, сенсація з Першої ліги чи ідеальний варіант імені Реброва?