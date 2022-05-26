Жозе Моуринью может гордиться собой. Португалец вытряс из владельцев Ромы почти 130 миллионов евро на трансферы и сумел организовать первую еврокубковую победу в истории "джалоросси". Был еще Кубок Ярмарок 1961 года, но он не идет в официальный зачет.

Рома выиграла Лигу конференций, одержав победу над Фейенордом – "волки" взяли первый за 61 год еврокубок

Матч против Фейеноорда, мягко говоря, не подарил зрелища. Единственный мяч в свой актив записал Николо Дзаньоло. После перерыва в футбол пытались играть только нидерландцы, но Руй Патрисиу совершил несколько чудесных сэйвов и отстоял победу для Ромы.