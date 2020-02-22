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ШАХТЕР - БЕНФИКА УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ

Главные новости футбола 21 февраля: реакция на Шахтер – Бенфика, Украина отрывается от Турции

07:00 131 Читати українською
Главные новости футбола 21 февраля: реакция на Шахтер – Бенфика, Украина отрывается от Турции
Шахтер – Бенфика: ФК Шахтер

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 21 февраля.

Шахтер – Бенфика

Шахтер расписал ничью с Бенфикой в 1/16 финала Лиги Европы. Оценки игрокам "горняков" - в материале "Футбол 24". Также мы собрали реакцию португальских СМИ и мнение эксперта на поединок ЛЕ.

Полузащитник дончан Виктор Коваленко попал в символическую сборную недели по версии авторитетного издания.

Мир

Таблица коэффициентов УЕФА: Украина увеличила отрыв от Турции. Нападающий Боруссии Д Эрлинг Холанд стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

Андрей Ярмоленко все еще не может вернуться на поле после травмы. Главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес рассказал о состоянии украинца.

"Футбол 24" определил топ-матчи евроуикенда.

Украина

Андрей Шевченко остается в сборной Украины. Наставник "сине-желтых" не собирается очоюваты Милан.

Карпаты обратились к Петру Порошенко, пытаясь найти нового инвестора.

Черноморец подписал трех новичков – среди них воспитанники Динамо и Шахтера.

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