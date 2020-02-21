Шевченко прокомментировал информацию о своем возможном назначении в Милан

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко пока не думает о возможности возглавить итальянский Милан.

"Милан? Какая может здесь быть информация? Я остаюсь в сборной Украины и здесь даже ничего не рассматривается", – цитирует Шевченко FootBoom.

Милан подписал предварительный контракт с немецким специалистом, – СМИ

Напомним, Андрей Шевченко выступал за Милан с 1999 по 2006 год, а также в сезоне-2008/2009. В 2016 он возглавляет сборную Украины. Под его руководством "сине-желтые" вышли в финальную часть Евро-2020.

К слову, контракт 43-летнего специалиста с УАФ рассчитан до июля 2020 года. По информации итальянских СМИ, Шевченко является одним из претендентов на пост главного тренера Милана уже в следующем сезоне.

"Вони збираються осоромити ще одного культового гравця": Шевченко може очолити Мілан – як реагують фанати