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ШАХТАР - БЕНФІКА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО

Головні новини футболу 21 лютого: реакція на Шахтар – Бенфіка, Україна відривається від Туреччини

07:00 3695 Читать на русском
Головні новини футболу 21 лютого: реакція на Шахтар – Бенфіка, Україна відривається від Туреччини
Шахтар – Бенфіка: ФК Шахтар

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 21 лютого.

Шахтар – Бенфіка

Шахтар розписав нічию з Бенфікою в 1/16 фіналу Ліги Європи. Оцінки гравцям "гірників" – в матеріалі "Футбол 24". Також ми зібрали реакцію португальських ЗМІ та думку експерта на поєдинок ЛЄ.

Півзахисник донеччан Віктор Коваленко потрапив у символічну збірну тижня за версією авторитетного видання.

Світ

Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна збільшила відрив від Туреччини. Нападник Борусії Д Ерлінг Холанд став найкращим гравцем тижня у Лізі чемпіонів.

Андрій Ярмоленко все ще не може повернутися на поле після травми. Головний тренер Вест Хема Девід Мойєс розповів про стан українця.

"Футбол 24" визначив топ-матчі євровікенду.

Україна

Андрій Шевченко залишається у збірній України. Наставник "синьо-жовтих" не збирається очоювати Мілан.

Карпати звернулися до Петра Порошенка, намагаючись знайти нового інвестора.

Чорноморець підписав трьох новачків – серед них вихованці Динамо та Шахтаря.

blog_ava
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07:30
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