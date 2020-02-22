Головні новини футболу 21 лютого: реакція на Шахтар – Бенфіка, Україна відривається від Туреччини

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 21 лютого.
Шахтар – Бенфіка
Шахтар розписав нічию з Бенфікою в 1/16 фіналу Ліги Європи. Оцінки гравцям "гірників" – в матеріалі "Футбол 24". Також ми зібрали реакцію португальських ЗМІ та думку експерта на поєдинок ЛЄ.
Півзахисник донеччан Віктор Коваленко потрапив у символічну збірну тижня за версією авторитетного видання.
Світ
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна збільшила відрив від Туреччини. Нападник Борусії Д Ерлінг Холанд став найкращим гравцем тижня у Лізі чемпіонів.
Андрій Ярмоленко все ще не може повернутися на поле після травми. Головний тренер Вест Хема Девід Мойєс розповів про стан українця.
"Футбол 24" визначив топ-матчі євровікенду.
Україна
Андрій Шевченко залишається у збірній України. Наставник "синьо-жовтих" не збирається очоювати Мілан.
Карпати звернулися до Петра Порошенка, намагаючись знайти нового інвестора.
Чорноморець підписав трьох новачків – серед них вихованці Динамо та Шахтаря.