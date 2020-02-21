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ШАХТЕР - БЕНФИКА РОМА - ГЕНТ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Украина увеличила отрыв от Турции в таблице коэффициентов УЕФА

09:14 136 Читати українською
Украина увеличила отрыв от Турции в таблице коэффициентов УЕФА
Шахтер – Бенфика / фото: ФК Шахтер

Еврокубковый мидуик принес очередные очки Украине в рейтинге ассоциаций УЕФА.

56’ Алан Патрик
72’ Виктор Коваленко
 
Пицци 66’
56’ Алан Патрик
66’ Пицци
72’ Виктор Коваленко

Шахтер благодаря победе над Бенфикой в ​​первом матче 1/16 финала Лиги Европы, добавил в копилку Украины еще два очка для таблицы коэффициентов УЕФА. В пересчете это составляет 0.4 балла.

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Украина продолжает находиться на 10-й строчке, имея в активе 33,900 балла. Ближайшие наши преследователи – Турция, которая совсем не набрала очков на этой неделе (32,800). На 9-й строчке расположились Нидерланды, которые по итогам последней недели набрали всего 0.2 балла (35.355).

Всего в нынешнем еврокубковом сезоне именно Шахтер принес Украине значительную часть очков в таблице коэффициентов УЕФА – 44%. Остальные баллы заработали Динамо, Александрия, Заря и Мариуполь.

Десятая строчка дает право на два представителя в ЛЧ (одного в групповом раунде, одного во втором квалификационном), одного в ЛЕ (в плей-офф раунде) и два в Лиге конференций (одного в третьем квалификационном раунде и один во втором).

Шахтар – Бенфіка: поганий результат у матчі 1/16 ЛЄ, краща гра, неочікувані українські лідери і VAR проти донеччан

blog_ava
Шахтер – Бенфика: плохой результат в матче 1/16 ЛЕ, лучшая игра, неожиданные украинские лидеры и VAR против дончан
05:30
3186
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Шахтер - Бенфика Шахтер Шахтер Лига Европы Рейтинг ФИФА
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