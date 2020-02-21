Карпаты в поисках инвестора обратились к Порошенко, – ТаТоТаке

Один из ведущих популярной футбольной программы "ТаТоТаке" Сергей Болотников сообщил, что Карпаты продолжают искать инвестора.

"Карпаты сами начали искать потенциальных владельцев клуба. Связываются с бизнесменами, которые теоретически могли взять клуб. По моей информации, дошло до того, что даже попросили помощи у Петра Порошенко", – сказал Болотников.

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Напомним, Карпаты находятся в трудной финансовой ситуации. 13 февраля депутаты Львовского городского совета приняли решение о создании Народной команды.

Добавим, что сейчас Карпаты ведут борьбу за выживание в УПЛ – львовская команда занимает 12 место в турнирной таблице.

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