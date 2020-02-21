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ШАХТЕР - БЕНФИКА УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ

Коваленко попал в символическую сборную Лиги Европы по версии авторитетного ресурса

17:23 13 Читати українською
Коваленко попал в символическую сборную Лиги Европы по версии авторитетного ресурса
Виктор Коваленко / Сайт Шахтера

Хавбек Виктор Коваленко стал одним из лучших игроков Шахтера в первом матче 1/16 Лиги Европы против Бенфики (2:1).

56’ Алан Патрик
72’ Виктор Коваленко
 
Пицци 66’
56’ Алан Патрик
66’ Пицци
72’ Виктор Коваленко

Полузащитник "горняков" попал в символическую сборную Лиги Европы по версии аналитического портала Infogol.

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Коваленко провел на поле весь матч и был одним из самых активных на поле. Именно игрок сборной Украины забил второй мяч и вырвал для Шахтера победу в домашнем матче. Источник назвал главным героем дня форварда Айнтрахта Ф Даичи Камаду. Японец оформил хет-трик в ворота Зальцбурга и помог "орлам" разгромить соперника 4:1.

Напомним, матчи 1/16 Лиги Европы состоятся уже через неделю, 27 февраля. Шахтер поедет в Лиссабон и попытается удержать свое преимущество, начало встречи – в 22:00.

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