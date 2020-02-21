Моурінью повертається на Стемфордж Брідж, шанс для реабілітації Зінченка, битва за ЛЧ у Прімері – топ-матчі євровікенду

"Футбол 24" традиційно виділяє найцікавіші протистояння європейського вікенду. Моурінью проти свого учня, битви за Лігу чемпіонів у Серії А та АПЛ – все це в нашому матеріалі.

Челсі – Тоттенхем

22 лютого, 14:30. Лондон, Стемфорд Брідж

Пряма трансляція на Setanta Sports, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24".

Чому потрібно подивитися: Жозе Моурінью повертається на Стемфорд Брідж. Саме під час роботи в Челсі португалець зробив собі ім'я на Туманному Альбіоні. Челсі та Тоттенхем – наразі головні претенденти на місце у Лізі чемпіонів на наступний сезон, тому результат очного поєдинку в 27-му турі АПЛ матиме вагоме значення для визначення володаря путівки в ЛЧ.

Історична дискваліфікація Манчестер Сіті: головні питання та відповіді – Гвардіола, шейх, Зінченко, суди, інші загрози

Цікаво, що після дискваліфікації Манчестер Сіті обидві команди цілком можуть кваліфікуватися у найпрестижніший єврокубок – цілком імовірно, що для цього буде цілком достатньо фінішувати у топ-5.

У матчі першого кола Челсі на виїзді здолав Тоттенхем з рахунком 2:0. Безумовно, Моурінью захоче взяти реванш у Френка Лемпарда, хоча колишній підопічний португальця, безумовно, має свою думку з цього приводу. "Пенсіонери" виграли лише 1 матч АПЛ з останніх 5-ти – у "шпор" дещо кращі результати, хоча на тижні Тоттенхем поступився РБ Лейпциг у Лізі чемпіонів. Чи додасть це злості команді Моурінью? Питання риторичне.

Прогноз "Футбол 24": 1:1

Лестер – Манчестер Сіті

22 лютого, 19:30. Лестер, Кінг Пауер

Пряма трансляція на Setanta Sports, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24".

Чому потрібно подивитися: Лестер на максимальних обертах рветься у Лігу чемпіонів. Команда Брендана Роджерса приймає Манчестер Сіті, а у випадку перемоги наблизиться до команди Хосепа Гвардіоли на відстань одного очка. "Лиси" два поспіль поєдинки Прем'єр-ліги звели нічию, а з останніх 5-ти матчів чемпіонату виграли лише один. Наразі здобутий гандикап дозволяє Лестеру триматися у зоні ЛЧ, але кілька невдалих поєдинків можуть відкинути підопічних Роджерса у зону Ліги Європи.

Олександр Зінченко пропустив минулий поєдинок через дискваліфікацію. Сподіваємося, що гравець збірної України отримає від Гвардіоли ігровий час та шанс реабілітуватися за прикре вилучення у матчі з Тоттенхемом.

Минулого тижня Ман Сіті отримав неприємну новину від УЄФА у вигляді дискваліфікації з єврокубків. Чемпіонство, по суті, втрачене, тому не виключений варіант, що команда Гвардіоли зосередиться на Лізі чемпіонів. Вже наступного тижня "містян" очікує виїзний поєдинок проти Реала, тому, імовірно, проти Лестера зіграє не надто оптимальний склад. До Ліверпуля 22 очки – в АПЛ боротися, по суті, немає за що. Ставка на Лігу чемпіонів?

Прогноз "Футбол 24": 1:2

Арсенал – Евертон

23 лютого, 18:30. Лондон, Емірейтс

Пряма трансляція на території України не запланована.

Чому потрібно подивитися: "каноніри" та "іриски" теж зберігають шанси на Лігу чемпіонів. Обидві команди у останніх 5-ти турах жодного разу не програли, але продовжують розміщуватися у середині таблиці. Від 4-ї позиції Арсенал відділяє лише 7 очок, а Евертон – 5 пунктів. Після поєдинку Челсі та Тоттенхема переможець звітного матчу матиме шанс наблизитися до зони ЛЧ бувально впритул.

Окремої уваги заслуговують персони обох тренерів. Мікель Артета свого часу віддав чимало років Евертону, а Карло Анчелотті активно сватали в Арсенал після відставки Унаї Емері. У підсумку боси "канонірів" віддали перевагу Артеті, а італієць опинився у Евертоні. Звітний поєдинок буде цікавий і з точки зору тренерського протистояння.

Прогноз "Футбол 24": 1:1

Хетафе – Севілья

23 лютого, 19:30. Хетафе, Колозеум Альфонсо Перес

Пряма трансляція на території України не запланована.

Чому потрібно подивитися: у 25-му турі Прімери теж відбудеться важлива дуель за місце в Лізі чемпіонів. Хетафе після поразки від Барселони в минулому турі перервав переможну серію, але все ще втримує третю позицію Ла Ліги. Команда з передмістя Мадрида другий рік поспіль рветься у найпрестижніший клубний турнір Європи – якщо минулорічний похід у підсумку завершився невдачею, то поточна кампанія може завершитися тріумфом для Хетафе.

На тижні обидві команди провели поєдинки Ліги Європи. Севілья розійшлася миром з Клужем, врятувавшись від поразки лише наприкінці матчу. Хетафе здобув куди прийнятніший результат, здолавши вдома Аякс – півфіналіста минулорічної Ліги чемпіонів. Саме підопічні Хосе Бордаласа виглядають фаворитами гри – тим більше, що два тижні тому Хетафе вдома розгромив Валенсію, яка також претендує на місце в топ-4.

Прогноз "Футбол 24": 1:0

Аталанта – Сассуоло

23 лютого, 16:00. Бергамо, Стадіо Атлеті Адзуррі д'Італія

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 2".

Чому потрібно подивитися: команда Руслана Маліновського приймає Сассуоло, який вміє попсувати нерви фаворитам – та ж Рома не дасть збрехати. На тижні бергамаски зробили вагомий крок до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, розгромивши Валенсію на Сан-Сіро. Перемога над Сассуоло, який не хапає зірок з неба, дозволить підопічним Гасперіні зберегти впевнену перевагу над конкурентами та закріпитися у топ-4.

Цілком імовірно, що ми побачимо Руслана Маліновського з перших хвилин. Півзахисник збірної України вийшов лише на заключні хвилини поєдинку проти Валенсії, тому має вагомі шанси потрапити у стартовий склад Аталанти. Ротація від Гасперіні буде – це практично 100%.

Прогноз "Футбол 24": 3:1

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