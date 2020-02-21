УЕФА объявила лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

УЕФА объявила первого победителя среди претендентов на престижную награду.

Норвежский форвард дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд был признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщает УЕФА на своей странице в социальной сети Твиттер.

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19-летний нападающий оформил дубль в ворота ПСЖ в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1) и добыл для своей команды преимущество перед ответным матчем.

Напомним, кроме норвежца на эту награду также претендовали: защитник мадридского Атлетико Ренан Лоди, защитник Аталанты Ханс Хатебур и голкипер лондонского Тоттенхэма Уго Льорис.

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