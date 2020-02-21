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Ярмоленко все еще не может вернуться после травмы – тренер Вест Хэма объяснил ситуацию украинца

16:01 161 Читати українською
Ярмоленко все еще не может вернуться после травмы – тренер Вест Хэма объяснил ситуацию украинца
Андрей Ярмоленко / Getty images

Главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес оценил физическое состояние Андрея Ярмоленко после повреждения.

"Ярмоленко присоединился к команде и даже немного тренировался в течение недели, но все еще не может участвовать в основных занятиях. Очевидно, он еще не готов к полноценному возвращению", – цитирует Мойеса пресс-служба Вест Хэма.

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Напомним, игрок сборной Украины продолжает восстанавливаться после повреждения мышцы бедра. Последний раз он выходил на поле 14 декабря прошлого года в матче против Саутгемптона (1:0).

Отметим, что в текущем сезоне 30-летний футболист сыграл за "молотобойцев" 15 матчей в чемпионате Англии, в которых забил 3 гола и отдал одну результативную передачу.

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Теги
Украинцы за рубежом Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Вест Хэм Вест Хэм Англия Девид Мойес Девид Мойес
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