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Черноморец усилился сразу тремя новичками – среди них воспитанники Динамо и Шахтера

16:28 116 Читати українською
Черноморец усилился сразу тремя новичками – среди них воспитанники Динамо и Шахтера
Денис Янаков / Сайт Черноморца

Черноморец успел осуществить несколько подписаний перед возобновлением второй части чемпионата.

Одесситы на своем официальном сайте объявили о переходе защитника Михаила Калугина, хавбека Дениса Янакова и форварда Романа Яловенко.

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Калугин воспитывался в системах Гелиоса и Металлиста, после чего пытался закрепиться в клубах украинской Первой лиги и чемпионате Беларуси. Янаков был одним из лидеров юношеских и молодежных команд Динамо и даже успел попробовать свои силы на уровне Премьер-лиги – 5 матчей за Арсенал-Киев в сезоне 2018/19. Яловенко получил футбольное образование в академии Шахтера, однако не имел ни одного шанса в основной команде "горняков".

Напомним, Черноморец завершил первую часть сезона на десятой строчке Первой лиги. Команда Остапа Маркевича отстает от зоны повышения в классе на 15 пунктов.

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Теги
Шахтер Шахтер Трансферы Трансферы чемпионата Украины Михаил Калугин Михаил Калугин Роман Яловенко Роман Яловенко Черноморец Динамо Киев Динамо Киев Первая лига Денис Янаков Денис Янаков
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