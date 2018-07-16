Главные новости футбола 15 июля: Франция победила Хорватию и стала чемпионом мира, Сампаоли покинул сборную Аргентины

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 15 июля. Франция – чемпион мира-2018, итоги чемпионата мира-2018 и другие топ-события.

Франция – чемпион мира-2018

Франция во второй раз в своей истории стала чемпионом мира. В решающем поединке ЧМ-2018 команда Дешама одолела Хорватию со счетом 4:2 – видео голов и обзор матча.

Второй гол Франция забила с пенальти, который арбитр назначил после использования VAR. По мнению экс-рефери ФИФА, аргентинец Питана в этом эпизоде ​​принял верное решение, однако ошибся в моменте с первым голом.

Во время матча на поле выбежали несколько болельщиков. Позже стали известно, что они имеют отношение к организации "Pussy Riot".

Наставник французов Дидье Дешам стал лишь третьим в истории, кто сумел выиграть Мундиаль в качестве игрока и тренера. Форвард Хорватии Марио Манджукич – первый футболист в истории, который отличился автоголом в финальном матче Мундиаля. Позже хорват забил и в чужие ворота после ужасной ошибки Льориса.

Итоги ЧМ-2018

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич признан лучшим игроком ЧМ-2018. Вторым стал Эден Азар, третьим – Антуан Гризманн. Лучшим молодым игроком стал Килиан Мбаппе. Тибо Куртуа – лучший голкипер Мундиаля-2018, а Харри Кейн возглавил зачет лучших бомбардиров.

Сам ЧМ-2018 стал третьим в истории по количеству забитых голов – их оказалось 169.

Авторитетный портал Whoscored составил символическую сборную турнира – в составе не оказалось ни одного чемпиона мира.

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