Франция – Хорватия: "галльские петухи" побеждают после яркого первого тайма

Франция и Хорватия встречаются в финальном матче ЧМ-2018 в борьбе за титул. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Матч Франция – Хорватия начался в 18:00.

Со старта игры территориальным преимуществом завладели хорваты, французы же прогнозируемо заняли позиции в позиционной обороне. Первая опасность владением Уго Льорис возникала с флангов, однако "галльские петухи" в своей штрафной ситуацию контролировали. В центре внимания часто оказывался герой полуфинала Иван Перишич: он и сам простреливал, и откликался на передачи партнеров.

Франция – Хорватия – видео голов

На 18 минуте Франция открыла счет, реализовав едва ли не первую свою осмысленную атаку. Гризманн заработал штрафной, а затем сам выполнил подачу. Никто из партнеров не откликнулся, но мяч нашел голову Марио Манджукича и влетел в сетку – первый автогол в истории финалов чемпионатов мира.

Франция – Хорватия: онлайн-трансляция финала ЧМ-2018

Хорватия пыталась ответить также со стандарта. Две подачи Луки Модрича не дали результата, а третья привела к взятию ворот. Капитан "клетчатых" забросил мяч в штрафную, где тот после нескольких верховых дуэлей попал к Перишичу – Иван мощным выстрелом сравнял счет.

На 35 минуте случился спорный эпизод у ворот Даниэля Субашича. После подачи углового мяч попал в руку Ивану Перишичу. Арбитр сразу не назначил пенальти, но после просмотра видеоповтора указал на точку. Гризманн безупречно исполнил 11-метровый и вновь вывел французов вперед.

Под занавес первого тайма хорваты устроили штурм французских ворот, наиболее острыми были подачи со штрафных и угловых. В одном из эпизодов мог отличиться Домагой Вида, но экс-"динамовец" не сумел подстроиться под мяч и не попал в ворота. Франция удержала преимущество и ушла на перерыв лидером.

ЧС-2018, финал

Франция – Хорватия – 2:1 (LIVE)

Голы: Манджукич, 18 (аг), Гризманн, 36 (пен) – Перишич, 28