Франция – Хорватия: арбитр "подарил" французам первый гол, но не ошибся с пенальти – мнение экс-рефери ФИФА

Аргентинский рефери Нестор Питана принял два неоднозначные решения в первом тайме финала ЧМ-2018 Франция – Хорватия.

На 17-й минуте поединка Питана назначил штрафной удар в сторону ворот Хорватии за фол на Гризманне. Последний исполнил стандарт, который в итоге привел к автоголу. Однако испанский экс-рефери ФИФА Итурральде Гонсалес считает, что Питана ошибся, назначив штрафной удар: "Гризман падал по собственной воле".

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Также Итурральде оценил целесообразность назначения пенальти в ворота Хорватии за игру рукой Перишича на 37-й минуте. Авторитетный испанский экс-арбитр считает, что в этом эпизоде Питана принял правильное решение. "Рука хорвата была сильно оторвана от тела и прервала полет мяча", – отметил Итурральде.

Франция не без помощи Питаны в итоге выиграла первый тайм со счетом 2:1.

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