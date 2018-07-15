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Франция – Хорватия: арбитр "подарил" французам первый гол, но не ошибся с пенальти – мнение экс-рефери ФИФА

19:15 249 Читати українською
Франция – Хорватия: арбитр "подарил" французам первый гол, но не ошибся с пенальти – мнение экс-рефери ФИФА
Питана принял два серьезных решения / AS

Аргентинский рефери Нестор Питана принял два неоднозначные решения в первом тайме финала ЧМ-2018 Франция – Хорватия.

На 17-й минуте поединка Питана назначил штрафной удар в сторону ворот Хорватии за фол на Гризманне. Последний исполнил стандарт, который в итоге привел к автоголу. Однако испанский экс-рефери ФИФА Итурральде Гонсалес считает, что Питана ошибся, назначив штрафной удар: "Гризман падал по собственной воле".

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Также Итурральде оценил целесообразность назначения пенальти в ворота Хорватии за игру рукой Перишича на 37-й минуте. Авторитетный испанский экс-арбитр считает, что в этом эпизоде Питана принял правильное решение. "Рука хорвата была сильно оторвана от тела и прервала полет мяча", – отметил Итурральде.

Франция не без помощи Питаны в итоге выиграла первый тайм со счетом 2:1.

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ЧМ 2018Финал

Франция - Хорватия: Воскресенье 15 июля 2018

Франция
Матч окончен
4 : 2
Хорватия
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Хорватия Хорватия Франция - Хорватия Франция Франция Финал ЧМ 2018 - новости чемпионата мира по футболу 2018 ЧМ 2018 Главное Статьи Итурральде Гонсалес Нестор Питана Нестор Питана
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