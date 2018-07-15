Финал ЧМ-2018 Франция – Хорватия: участницы "Pussy Riot" выбежали на поле во время матча

Несколько болельщиков прорвались на поле во время финального матча ЧМ-2018 между сборными Франции и Хорватии.

Четыре девушки выбежали на газон в форме правоохранительных органов на 53-ой минуте матча финального поединка ЧМ-2018. Нарушителей быстро поймали стюарды и вывели за пределы поля.

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Как оказалось, на поле выбежали участницы "Pussy Riot". Об этом сообщается в официальной группе организации в сети Facebook. Эту акцию назвали "Милиционер вступает в игру". Она приурочена к 11 годовщине со дня смерти поэта Дмитрия Пригова, который создал в русской культуре образ милиционера, носителя небесной государственности.