Головні новини футболу 15 липня: Франція перемогла Хорватію та стала чемпіоном світу, Сампаолі покинув збірну Аргентини

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 15 липня. Франція – чемпіон світу-2018, підсумки чемпіонату світу-2018 та інші топ-події.

Франція – чемпіон світу-2018

Франція вдруге в своїй історії стала чемпіоном світу. У вирішальному поєдинку ЧС-2018 команда Дешама здолала Хорватію з рахунком 4:2 – відео голів та огляд матчу.

Другий гол Франція забила з пенальті, який арбітр призначив після використання VAR. На думку екс-рефері ФІФА, аргентинець Пітана у цьому епізоді прийняв вірне рішення, проте помилився в моменті з першим голом.

Під час матчу на поле вибігли кілька вболівальників. Пізніше стали відомо, що вони мають відношення до організації "Pussy Riot".

Наставник французів Дідьє Дешам став лише третім в історії, хто зумів виграти Мундіаль в ролі гравця та тренера. Форвард Хорватії Маріо Манджукіч – перший футболіст в історії, який відзначився автоголом у фінальному матчі Мундіалю. Пізніше хорват забив і у чужі ворота після жахливої помилки Льоріса.

Підсумки ЧС-2018

Капітан збірної Хорватії Лука Модріч визнаний найкращим гравцем ЧС-2018. Другим став Еден Азар, третім – Антуан Грізманн. Найкращим молодим гравцем став Кіліан Мбаппе. Тібо Куртуа – найкращий голкіпер Мундіалю-2018, а Харрі Кейн очолив залік найкращих бомбардирів.

Сам ЧС-2018 став третім в історії за кількістю забитих голів – їх виявилось 169.

Авторитетний портал Whoscored склав символічну збірну турніру – у складі не виявилось жодного чемпіона світу.

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