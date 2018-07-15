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Франция – Хорватия: Дешам стал третьим победителем чемпионата мира в качестве игрока и тренера

20:16 29 Читати українською
Франция – Хорватия: Дешам стал третьим победителем чемпионата мира в качестве игрока и тренера
Дидье Дешам / Getty images

Наставник сборной Франции Дидье Дешам выиграл во главе сборной Франции ЧМ-2018 и установил интересное достижение.

Дешам стал третьим человеком, который победил на Мундиале в качестве игрока и главного тренера.

Франция – Хорватия – 4:2 – видео голов и обзор матча

Подобное достижение удавалось Францу Бекенбауэру и Марио Загало, сообщает Opta.

Напомним, сборная Франции во второй раз в своей истории завоевала Кубок мира. Французы в финале победили хорватов со счетом 4:2.

Франция победила Хорватию и стала чемпионом мира-2018

ЧМ 2018Финал

Франция - Хорватия: Воскресенье 15 июля 2018

Франция
Матч окончен
4 : 2
Хорватия
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ЧМ 2018 Главное Франция Франция Финал ЧМ 2018 - новости чемпионата мира по футболу 2018 Франция - Хорватия Дидье Дешам Дидье Дешам
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