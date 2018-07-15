Франция – Хорватия: Дешам стал третьим победителем чемпионата мира в качестве игрока и тренера

Наставник сборной Франции Дидье Дешам выиграл во главе сборной Франции ЧМ-2018 и установил интересное достижение.

Дешам стал третьим человеком, который победил на Мундиале в качестве игрока и главного тренера.

Франция – Хорватия – 4:2 – видео голов и обзор матча

Подобное достижение удавалось Францу Бекенбауэру и Марио Загало, сообщает Opta.

Напомним, сборная Франции во второй раз в своей истории завоевала Кубок мира. Французы в финале победили хорватов со счетом 4:2.

Франция победила Хорватию и стала чемпионом мира-2018