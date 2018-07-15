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Франция – Хорватия: Манджукич забил после ужасной ошибки Льориса

19:41 146 Читати українською
Франция – Хорватия: Манджукич забил после ужасной ошибки Льориса

Форвард сборной Хорватии Марио Манджукич забил курьезный гол в матче финала ЧМ-2018 против Франции.

Ужасная ошибка вратаря сборной Франции Уго Льориса привела к пропущенному голу. Голкипер пытался обыграть нападающего хорватов Марио Манджукича, но тот сумел направить мяч в сетку ворот.

Франция – Хорватия: арбитр "подарил" французам первый гол, но не ошибся с пенальти – мнение экс-рефери ФИФА

ЧМ 2018Финал

Франция - Хорватия: Воскресенье 15 июля 2018

Франция
Матч окончен
4 : 2
Хорватия
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