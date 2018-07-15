ЧМ-2018: Кейн стал лучшим бомбардиром турнира

Форвард сборной Англии Харри Кейн стал лучшим бомбардиром ЧМ-2018.

Обладателем "Золотой бутсы" ЧМ-2018 стал нападающий Тоттенхэма Харри Кейн, сообщает официальный сайт ФИФА. Кейн сделал дубль в игре с командой Туниса, оформил хет-трик во встрече со сборной Панамы и забил один мяч в матче против команды Колумбии. 3 из 6 своих голов на турнире англичанин забил с пенальти.

Франция – Хорватия – 4:2 – видео голов и обзор матча

Стоит отметить, что сразу 5 игроков заняли вторую строчку в списке лучших бомбардиров турнира. Криштиану Роналду, Килиан Мбаппе, Ромелу Лукаку, Антуан Гризманн и Денис Черышев забили по 4 гола.