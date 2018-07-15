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ЧМ-2018: Кейн стал лучшим бомбардиром турнира

20:56 81 Читати українською
ЧМ-2018: Кейн стал лучшим бомбардиром турнира
Харри Кейн / фото: ФИФА

Форвард сборной Англии Харри Кейн стал лучшим бомбардиром ЧМ-2018.

Обладателем "Золотой бутсы" ЧМ-2018 стал нападающий Тоттенхэма Харри Кейн, сообщает официальный сайт ФИФА. Кейн сделал дубль в игре с командой Туниса, оформил хет-трик во встрече со сборной Панамы и забил один мяч в матче против команды Колумбии. 3 из 6 своих голов на турнире англичанин забил с пенальти.

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Стоит отметить, что сразу 5 игроков заняли вторую строчку в списке лучших бомбардиров турнира. Криштиану Роналду, Килиан Мбаппе, Ромелу Лукаку, Антуан Гризманн и Денис Черышев забили по 4 гола.

Теги
Главное ЧМ 2018 Чемпионат мира-2018 Харри Кейн Харри Кейн Англия Англия
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