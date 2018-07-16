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ЧМ-2018: символическая сборная турнира по версии Whoscored – в составе ни одного француза

15 июля 23:43 177 Читати українською
ЧМ-2018: символическая сборная турнира по версии Whoscored – в составе ни одного француза
Неймар и Марсело в команде / фото из соцсетей

Авторитетный портал Whoscored объявил символическую сборную чемпионата мира-2018, который завершился в России.

Стала известна символическая сборная ЧМ-2018 по версии авторитетного статистического сайта Whoscored.

Интересно, что в состав команды не попал ни один игрок сборной Франции, которая стала победителем Мундиаля, а финалиста Хорватию представляет лишь Лука Модрич. Зато в сборную попал Неймар, который был раскритикован за свою игру на турнире.

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Полностью символическая сборная чемпионата мира-2018 выглядит следующим образом:

Каспер Шмейхель (Дания) – Марио Фернандес (Россия), Ерри Мина (Колумбия), Андреас Гранквист (Швеция), Марсело (Бразилия) – Киран Триппьер (Англия), Лука Модрич (Хорватия), Кевин де Брюйне (Бельгия), Неймар (Бразилия) – Эден Азар (Бельгия), Харри Кейн (Англия).

По средней оценке лучшим игроком ЧМ-2018 стал Эден Азар. Средний балл бельгийца составляет 8,5.

К слову, лучшим игроком турнира стал Лука Модрич, а лучшим молодым футболистом – Килиан Мбаппе. Харри Кейн возглавил зачет лучших бомбардиров чемпионата мира-2018.

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