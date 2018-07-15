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ЧМ-2018: Мбаппе стал лучшим молодым игроком Мундиаля

20:45 85 Читати українською
ЧМ-2018: Мбаппе стал лучшим молодым игроком Мундиаля
Килиан Мбаппе / Getty images

Определился лучший молодой футболист чемпионата мира-2018.

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе получил звание лучшего молодого игрока ЧМ-2018.

Франция победила Хорватию и стала чемпионом мира-2018

Отметим, 19-летний француз отличился 4 раза на Мундиале в России. В частности, Мбаппе забил и в финале турнира хорватам.

Напомним, сборная Франции победила Хорватию в финальном матче ЧМ-2018 и завоевала Кубок мира.

Франция – Хорватия – 4:2 – видео голов и обзор матча

ЧМ 2018Финал

Франция - Хорватия: Воскресенье 15 июля 2018

Франция
Матч окончен
4 : 2
Хорватия
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Главное ЧМ 2018 Финал ЧМ 2018 - новости чемпионата мира по футболу 2018 Франция - Хорватия Франция Франция Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
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