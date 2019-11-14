Главные новости футбола 13 ноября: сборные Украины удачно стартовали в отборе на Евро-2020, Вилья завершает карьеру

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 13 ноября.

Украина – Эстония

Сборная Украины отправилась в Запорожье, где 14 ноября на Славутич-Арене проведет товарищеский поединок против Эстонии. Команде из-за болезни не поможет Евгений Коноплянка, который пропустил предматчевую тренировку. Зато после повреждения восстановился Виталий Миколенко, который готов выйти на поле. Не сыграет и Руслан Малиновский, у которого 13 ноября родилась дочь.

Главный тренер "сине-желтых" Андрей Шевченко не исключил ротации в спарринге с эстонцами. К слову, поединок пройдет при заполненных трибунах.

Евро-2020

Сербия проведет ближайший домашний матч квалификации без зрителей – УЕФА отклонил апелляцию соперника Украины.

Сборные Украины удачно стартовали в первых этапах отбора на чемпионат Европы-2020 – команда U-19 разгромила Эстонию, а U-17 обыграла Грузию благодаря голу и ассисту молодого таланта Динамо.

Другие главные события

Давид Вилья анонсировал завершение карьеры – известный испанский форвард будет играть до конца 2019 года.

Ла Лига официально утвердила дату проведения матча Барселона – Реал, который должен был пройти еще в октябре, но перенесен из-за политической ситуации в Каталонии.