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Украина одолела Грузию в стартовом матче отбора Евро-2020 U-17 – бенефис таланта Динамо, который стажировался в Германии

19:24 13 Читати українською
Украина одолела Грузию в стартовом матче отбора Евро-2020 U-17 – бенефис таланта Динамо, который стажировался в Германии
Украина U-17 / Фото УАФ

Подопечные Александра Петракова уверенно победили сверстников из Грузии в рамках квалификации на Евро-2020 U-17.

Евро-2020 (U-17), 1-й квалификационный раунд, группа 8

Грузия – Украина – 0:2

Голы: Волошин, 51, Очеретько, 76

Украина разгромила Эстонию в стартовом матче отбора Евро-2020 U-19 – голы забивали юные звезды Динамо, Шахтера и Карпат

В первой половине игры, которая проходила в Португалии, соперники так и не смогли открыть счет, хотя грузины владели серьезным преимуществом.

А вот после перерыва украинцы забрали инициативу в свои руки и уже на 51-й минуте праздновали взятие ворот благодаря точному удару воспитанника Динамо Назара Волошина, который в свое время находился на стажировке в Германии. На этом юный талант киевлян не остановился, отметившись ассистом на хавбека Шахтера Олега Очеретько.

В параллельном матче португальцы разгромили Албанию U-17 (4:0). Следующий матч Украина U-17 проведет 16 ноября против Албании.

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Грузия Грузия Сборная Украины Александр Петраков Александр Петраков Украина U-17 Украина U-17 Чемпионат Европы U-17 Олег Очеретько Олег Очеретько Назар Волошин Назар Волошин
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