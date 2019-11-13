Барселона – Реал: Ла Лига окончательно утвердила новые дату и время начала Эль Класико

Ла Лига наконец определилась с окончательной датой центрального матча чемпионата Испании между Барселоной и Реалом.

Матч Барселона – Реал официально перенесен на 18 декабря, а игра начнется в 20:00 по местному времени, информирует официальный сайт Ла Лиги.

Барселона – Реал: Эль Класико официально перенесли

Напомним, что матч Барселона – Реал Мадрид согласились перенести с 26 октября после вспышки массовых протестов сторонников независимости Каталонии. Они, в частности, блокировали транспортную инфраструктуру региона, а в день Эль Класико готовили масштабную манифестацию.

Отметим, что новую дату никак не могли определить из-за несогласованности Федерации футбола Испании и Ла Лиги. Руководство Лиги сначала планировало перенести матч на 4 декабря.

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